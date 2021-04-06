Потерявший память Алибасов пристает к женщинам

Продюсер ничего не помнит, но пребывает в хорошем настроении.

Фото: Russian Teleweek Russian Teleweek

Бари Алибасов сейчас живет вместе с сыном в Калининграде . Наследник шоумена забрал его к себе из столицы после очередной госпитализации.

Но и под бдительным надзором Бари-младшего создатель популярной в 90-х группы “На-На” умудрился сломать ногу. Теперь он передвигается по квартире исключительно в инвалидной коляске.

При этом наибольшее опасение у Алибасова-младшего вызывает даже не перелом конечности продюсера, а потеря памяти.

«С памятью ситуация остается такой же удручающей. На данный момент больше 15–20 минут удержать понимание, где он находится, не удается», — говорит сын знаменитости.

Он пояснил, что родитель хорошо помнит события до 2005 года, а позже — полный провал. И специалисты в один голос говорят, что восстановить утраченное уже не удастся. Главная задача — сохранить то, что еще осталось.

В целом же чувствует себя Бари Каримович вполне удовлетворительно.

«На коляске он гоняет по квартире, обнимается с мамой, шлепает по попе медсестер, которые к нему приходят. Им нравится, и они шутят на эту тему. Физическое состояние у него хорошее», — цитирует Бари Бариевича ФАН.

Он уверяет, что несмотря на потерю памяти, отец прекрасно соображает, шутит. Нужно только постоянно поддерживать его оптимистичный взгляд на мир.