Бузова назвала Собчак крысой

Также Собчак спросила Киркорова, зачем тот общается с Давой, а Бузова спросила его, что Манукян скажет, когда увидит, что тот обнимает его бывшую девушку. Певец ответил, что Дава будет рад за друга. По данным СМИ, после этого за кулисами Бузова расплакалась и стала вслух задаваться вопросом, почему ее так частно спрашивают про Даву, не давая ей возможности забыть о прошлом.