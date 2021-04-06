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Бузова назвала Собчак крысой

Елена Прошина
8 часов назад
Певица Ольга Бузова назвала телеведущую Ксению Собчак крысой. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Бузова назвала Собчак крысой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера в Москве прошла церемония вручения премии «Жара». Ее вели несколько пар ведущих, Бузова — вместе с Собчак. В ходе общения ведущих на сцене с певцом Филиппом Киркоровым Собчак спросила Бузову, с кем ей больше нравится обниматься — со своим бывшим парнем певцом Давидом «Давой» Манукяном или Киркоровым.
«Ля ты крыса», — ответила Бузова.
Также Собчак спросила Киркорова, зачем тот общается с Давой, а Бузова спросила его, что Манукян скажет, когда увидит, что тот обнимает его бывшую девушку. Певец ответил, что Дава будет рад за друга. По данным СМИ, после этого за кулисами Бузова расплакалась и стала вслух задаваться вопросом, почему ее так частно спрашивают про Даву, не давая ей возможности забыть о прошлом.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Бузова и Дава начали встречаться. В январе 2020-го певица объявила, что рассталась с ним. Она назвала его чудовищем и обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Москва,
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