Охлобыстин назвал зрителей «Дома-2» маньяками-онанистами

Сегодня Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. Он высказал мнение, что шоу давно надо закрыть. При этом актер сообщил, что не осуждает участников передачи, потому что для них это — своеобразный социальный лифт из нищеты.