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Охлобыстин назвал зрителей «Дома-2» маньяками-онанистами

Елена Прошина
10 часов назад
«Дом-2» на телеканале «Ю» будут смотреть только маньячные маньяки-онанисты. Об этом актер Иван Охлобыстин заявил «СтарХиту».
Охлобыстин назвал зрителей «Дома-2» маньяками-онанистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В декабре, как сообщал «Рамблер», ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». На прошлой неделе стало известно, что «Ю» перезапустит шоу. Оно сохранит формат. Его будут вести прежние ведущие — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также на шоу появятся участники прошлых выпусков.
Сегодня Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. Он высказал мнение, что шоу давно надо закрыть. При этом актер сообщил, что не осуждает участников передачи, потому что для них это — своеобразный социальный лифт из нищеты.
Он назвал «Ю» настолько кислым телеканалом, что зрителями «Дома-2» останутся только маньячные маньяки-онанисты, которые смотрят телевизор с утра до вечера.
«Однако бывает и так, что телевизор в той же провинции — единственное окно в мир, в которое можно без страха выглянуть. Люди живут очень тяжело. Если им "Дом-2" как-то облегчает будни, то и хорошо», — добавил Охлобыстин.
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