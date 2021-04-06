Охлобыстин назвал зрителей «Дома-2» маньяками-онанистами

Сегодня Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. Он высказал мнение, что шоу давно надо закрыть. При этом актер сообщил, что не осуждает участников передачи, потому что для них это — своеобразный социальный лифт из нищеты.
Он назвал «Ю» настолько кислым телеканалом, что зрителями «Дома-2» останутся только маньячные маньяки-онанисты, которые смотрят телевизор с утра до вечера.
«Однако бывает и так, что телевизор в той же провинции — единственное окно в мир, в которое можно без страха выглянуть. Люди живут очень тяжело. Если им "Дом-2" как-то облегчает будни, то и хорошо», — добавил Охлобыстин.