Шикарный подарок мужа Бородиной вызвал споры в Сети

Фото: Instagram Instagram

Ксения Бородина отметила день рождения почти месяц назад, но подарок от мужа почему-то не показывала. На днях она отвечала на вопросы поклонников и наконец решила продемонстрировать презент, который ей преподнес Курбан Омаров

Супруг подарил на день рождения Ксении кольцо Bulgari в форме змеи. Такое украшение стоит почти два с половиной миллиона рублей.

«Белое золото 18 карат, сплошное бриллиантовое паве. Два миллиона 454 тысяч рублей», - сказано на сайте в описании кольца.

Кстати, после своего дня рождения Ксения Бородина уже успела вместе с мужем слетать на отдых в Стамбул, где и носила свое новое украшение. Однако поклонники, которые бурно отреагировали на шикарное украшение, сильно сомневаются в том, что такой дорогостоящий подарок Бородиной подарил ее супруг.

Уже не первый год в Сети ходят слухи о том, что на самом деле Курбан Омаров альфонс, который живет за счет своей жены. Причем Бородина всегда почему-то очень остро реагирует на вопросы о доходах мужа. Когда у супругов спрашивают фанаты, кем же работает Курбан, то никакого вразумительного ответа пользователи не получают. Омаров говорит о том, что он якобы бизнесмен, но пользователи ставят под сомнение его слова.

Также подписчики считают, что все отпуска также оплачивает Ксения Бородина. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" может себе позволить потратить несколько миллионов на отдых с семьей, однако ее супруг, убеждены пользователи Сети, явно получает значительно меньше своей жены.