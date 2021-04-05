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К Вячеславу Зайцеву пришли из прокуратуры

Вероника Полынина
17 минут назад
Сотрудники прокуратуры наведались к модельеру Вячеславу Зайцеву из-за странных тиктоков, снятых в его доме.
К Вячеславу Зайцеву пришли из прокуратуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Super, правоохранительные органы заинтересовались окружением Вячеслава Зайцева. Модельер страдает болезнью Паркинсона, передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает.
На днях СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей.
К Зайцеву наведались сотрудники прокуратуры. Они несколько часов расспрашивали модельера о его окружении.
Личный помощник Зайцева Расул Ахмедов рассказал, что правоохранители, в частности, спрашивали о семействе Гарафутдиновых, которые снимали ролики, а также о братьях Хусаиновых, которые организуют все мероприятия от его имени.
Помощник Зайцева также рассказал, что в адрес сына модельера Егора поступают угрозы расправы от личного помощника одного из Хусаиновых.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году сын Зайцева Егор заявил, что его отец стал жертвой мошенника. По его словам, некий Николай Боллоев, который представляется доверенным лицом модельера, получил доступ ко всем его документам, недвижимости, банковским картам и акциям и уже нанес структурам семьи Зайцевых серьезные финансовые и интеллектуальные убытки.
Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,Генпрокуратура РФ,МВД,
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