К Вячеславу Зайцеву пришли из прокуратуры

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Как сообщает Super правоохранительные органы заинтересовались окружением Вячеслава Зайцева. Модельер страдает болезнью Паркинсона, передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает.

На днях СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей.

К Зайцеву наведались сотрудники прокуратуры. Они несколько часов расспрашивали модельера о его окружении.

Личный помощник Зайцева Расул Ахмедов рассказал, что правоохранители, в частности, спрашивали о семействе Гарафутдиновых, которые снимали ролики, а также о братьях Хусаиновых, которые организуют все мероприятия от его имени.

Помощник Зайцева также рассказал, что в адрес сына модельера Егора поступают угрозы расправы от личного помощника одного из Хусаиновых.