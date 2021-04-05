Стриженовой установили имплант после перелома

«Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой он вам мешать не будет», — рассказал врач на видео в Instagram.
Стриженовой установили швейцарский имплант, не требующий удаления.
Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму в Останкино на съемках передачи «Время покажет» 29 марта. Она шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась. После рекламы Стриженова не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил зрителям, что ведущая повредила руку.
Позже Стриженова подтвердила, что после падения была госпитализирована и перенесла операцию на руке. «Ударилась сильно, и попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку», — вспоминала она.