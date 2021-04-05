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Екатерине Стриженовой установили имплант после перелома

Газета.Ru
29 минут назад
Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой установили имплант после сложного перелома руки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на хирурга Боткинской больницы Сергея Донченко.
Стриженовой установили имплант после перелома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он проверил руку после операции.
«Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой он вам мешать не будет», — рассказал врач на видео в Instagram.
Стриженовой установили швейцарский имплант, не требующий удаления.
Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму в Останкино на съемках передачи «Время покажет» 29 марта. Она шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась. После рекламы Стриженова не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил зрителям, что ведущая повредила руку.
Позже Стриженова подтвердила, что после падения была госпитализирована и перенесла операцию на руке. «Ударилась сильно, и попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку», — вспоминала она.
Шоу-бизнес,Руслан Осташко,Екатерина Стриженова,РИА Новости,
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