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Манукян унизил Бузову в своем Инстаграме

Вести Подмосковья
1 час назад
Давид Манукян не так прост. После расставания с Ольгой Бузовой стоял вопрос о развитии его карьеры. Артист решил не сдаваться, хоть на него и обрушилось немало хейта. Ольга заявила, что он ее обзывал и избивал. Также Бузова уверяла, что Манукян на нее плевался. Блогер и его мать утверждают, что это все неправда.
Мать Давида предпочла обзывать Ольгу последними словами, а Манукян теперь часто попадает в больницу, позирует с плюшевыми мишками и своим щенком лабрадора, чтобы казаться общественности милым и безобидным.
Недавно он снял видео, в котором косвенно намекнул на побои и оплевывание Бузовой. В видео участвуют Давид и мужчина, наряженный в блондинку. Он пристает к Манукяну со щекоткой и хохочет, а Манукян защищается руками. В итоге любитель щекотки отступает с видом, будто его ударили. Давид пытается извиниться и из его рта случайно вылетает слюна. Обиженная «блондинка» заявляет, что ее оплевали.
Бузова оценит новый арт от своего бывшего. Она следит за его творчеством и надеется, что конец Манукяна в качестве артиста, не так далек. Ольга всем видом показывает, что в прошлых отношениях она была несчастна.
Шоу-бизнес,Видео,Давид Манукян,
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