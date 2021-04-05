Консульство опровергло задержание россиянок за съемку в обнаженном виде в Дубае

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«Не смогла оплатить налоги»: Заворотнюк оказалась в долгах из-за болезни

РИА "ФедералПресс"
5 апреля 2021
«По предварительным данным, актриса из-за болезни не смогла вовремя оплатить все налоги», – сообщает пресса. На звезду оформлена недвижимость в Москве на на 3-й Тверской-Ямской. По информации из налоговой службы, «няня Вика» не оплачивает собственность больше двух лет. Сумма долга выходит небольшой для весьма обеспеченной семьи Заворотнюк – почти 80 тыс. рублей. «Федеральное Агентство Новостей» считает, актриса попросту забыла перевести деньги или же предоставить бумаги о том, что уже не является собственником жилья. Под прицелом налоговой Заворотнюк не первый раз. Как-то она оформила кредит на загородный дом в долларах. Но резко и неожиданно рубль упал. Дело было плохо, артистку даже не хотели выпускать из страны. Оплатить долг не получилось, в это время начала прогрессировать болезнь. Но Заворотнюк выбралась из денежной передряги. А вот со здоровьем быстро решить проблему не вышло. Актриса до сих пор лечится от рака головного мозга. 3 апреля Заворотнюк отметила 50-летие. Фанаты и коллеги тепло поздравили актрису. Все пожелали звезде крепкого здоровья и веры в лучшее. Знакомые со времен съемочных дней вспомнили сложный путь артистки и назвали причины ее недуга. «ФедералПресс» писал, что могло способствовать развитию онкологии. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
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Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Шоу-бизнес,Здоровье Заворотнюк,ФедералПресс,РИА ФАН,Москва,
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