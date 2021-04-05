Собчак довела Бузову до истерики

Российская певица Ольга Бузова в воскресенье, 4 апреля, на ежегодной премии «Жара» вышла на сцену с Ксенией Собчак . Последняя не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу.

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Когда Ольга запнулась при объявлении очередного лауреата, Собчак язвительно спросила: «Так у тебя же там всё написано, помочь?», пишет Starhit. Позднее Бузова появилась в компании Филиппа Киркорова перед журналистами и Собчак снова обратилась к ним обоим.

Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит? — сказала телеведущая.

Бузова продолжила шутку, спросив Киркорова: «Что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?» На что поп-король ответил, что Манукян будет рад за друга. И сказал Собчак, что он и блогер дружат.

Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами, по данным издания, у Бузовой случилась истерика из-за вопросов журналистки.

Почему меня все время спрашивают про Даву. Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нём, — сказала Бузова одному из своих друзей.

В окружении звезды также рассказали, что на мероприятие Ольга пришла в прекрасном настроении, но вместо понимания журналисты засыпали её вопросами о бывшем молодом человеке, а «это очень её ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание».