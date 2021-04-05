В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Собчак довела Бузову до истерики вопросами о Даве

News.ruиещё 5
1 час назад
Российская певица Ольга Бузова в воскресенье, 4 апреля, на ежегодной премии «Жара» вышла на сцену с Ксенией Собчак. Последняя не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу.
Собчак довела Бузову до истерики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Когда Ольга запнулась при объявлении очередного лауреата, Собчак язвительно спросила: «Так у тебя же там всё написано, помочь?», пишет Starhit. Позднее Бузова появилась в компании Филиппа Киркорова перед журналистами и Собчак снова обратилась к ним обоим.
Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит? — сказала телеведущая.
Бузова продолжила шутку, спросив Киркорова: «Что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?» На что поп-король ответил, что Манукян будет рад за друга. И сказал Собчак, что он и блогер дружат.
Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами, по данным издания, у Бузовой случилась истерика из-за вопросов журналистки.
Почему меня все время спрашивают про Даву. Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нём, — сказала Бузова одному из своих друзей.
В окружении звезды также рассказали, что на мероприятие Ольга пришла в прекрасном настроении, но вместо понимания журналисты засыпали её вопросами о бывшем молодом человеке, а «это очень её ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание».
Ранее NEWS.ru писал, что Бузова сфотографировалась возле храма, который посетила в Прощёное воскресенье. На снимке артистка позирует в тёмном пальто, очках и с покрытой головой. Свой пост она сопроводила рассуждениями о любви.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,StarHit,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители