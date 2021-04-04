Бузова пожаловалась на одиночество

«Недавно рано освободилась, взяла телефон и не знала, кому написать. Есть подруга, которая живет в Санкт-Петербурге, но мы видимся редко. Я планирую время так, чтобы все время быть занятой. Иногда даже специально себя загоняю до жуткой занятости, чтобы ощущение, когда некому написать, не возникало, потому что мне очень становится некомфортно. Когда у меня возникает такой люфт, то мне срочно надо снять клип, вписаться в какой-то проект. Я всегда была такой», - приводит слова Бузовой СтарХит.
«Для меня главное, чтобы человек был порядочным, преданным, с чувством юмора. Очень важно, чтобы меня любили, чтобы дружили, не потому что я Оля Бузова, а потому что я реально классная девчонка».