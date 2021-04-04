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Бузова пожаловалась на одиночество

Ирина Лебедева
22 часа назад
Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто.
Бузова пожаловалась на одиночество
Фото: InstagramInstagram
На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.
«Недавно рано освободилась, взяла телефон и не знала, кому написать. Есть подруга, которая живет в Санкт-Петербурге, но мы видимся редко. Я планирую время так, чтобы все время быть занятой. Иногда даже специально себя загоняю до жуткой занятости, чтобы ощущение, когда некому написать, не возникало, потому что мне очень становится некомфортно. Когда у меня возникает такой люфт, то мне срочно надо снять клип, вписаться в какой-то проект. Я всегда была такой», - приводит слова Бузовой СтарХит.
Как оказалось, поклонников-то у Ольги немало. Но ей важно, чтобы ее ценили не за известность, не за связи и заработки, а за человеческие качества.
«Для меня главное, чтобы человек был порядочным, преданным, с чувством юмора. Очень важно, чтобы меня любили, чтобы дружили, не потому что я Оля Бузова, а потому что я реально классная девчонка».
Как ранее писал «Рамблер», в январе Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном после двух лет отношений. До этого телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Арман Давлетяров,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,StarHit,Санкт-Петербург,
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