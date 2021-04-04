Резник оставил дом из-за финансовых проблем

Известный поэт-песенник Илья Резник из-за финансовых проблем был вынужден оставить загородный дом. Он арендовал его последние десять лет с супругой Ириной.

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Отмечающий День рождения Резник (4 апреля ему исполнилось 83 года) рассказал об этом в интервью изданию « Собеседник ».

«Аренда дома – это очень большие деньги. Хотя хозяева – очень достойные люди. Они были согласны даже на отсрочку. Мы иногда по два-три месяца не могли платить за аренду, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут», - объяснил поэт.

По его словам, он живет сейчас только на авторские отчисления, которые поступают на счёт раз в три месяца.

«Концертной деятельности нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму», - добавил Резник.

Журналисты поинтересовались у автора песен, знает ли Алла Пугачева (их творческий дуэт создал 71 песню) о его бедственном положении.

«Пока не знает. Не хотел говорить», - ответил Резник.

Сейчас поэт с супругой перебрался в трехкомнатную квартиру в Москве. Двух собак и четырех кошек отправили к родственникам, живущим на даче.

Резник также рассказал, что его театр «Маленькая страна», работающий в Москве, Севастополе и Ялте не берет деньги с бедствующих родителей, несмотря на минимальные цены занятий для детей - 2 тысячи рублей в месяц.

«Но родители не могут платить даже это! В отличие от олигархов, которые жиреют, люди теряют работу, кормильцев. Приходится нам свои деньги доплачивать педагогам», — сказал Резник.