В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Дужников попал в больницу с осложнением коронавируса

Ирина Лебедева
1 час назад
Станислав Дужников госпитализирован в Москве — у него развилась пневмония на фоне ковида, информирует Телеграм-канал Mash.
Актер находится в среднетяжелом состоянии. Течение болезни осложняется гипертонией, панкреатитом и бронхитом.
Дужников хорошо известен российскому зрителю по роли рядового Анатолия Пестемеева по кличке «Бомба» в фильме «ДМБ» (2000) Романа Качанова и Леонида Николаевича в сериале «Воронины» (2009-2019).
Как ранее сообщал «Рамблер», российский актер театра, кино и ТВ Марк Горонок был экстренно госпитализирован.
У звезды картин Дмитрия Астрахана "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо" диагностирован обширный инфаркт.
Шоу-бизнес,Видео,Марк Горонок,Роман Качанов,Дмитрий Астрахан,Станислав Дужников,Москва,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители