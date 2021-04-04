Седокову затравили из-за коронавируса

"Я еще не знала, больна я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем. Я увидела, как от нас убегают люди", — огорченно пишет Анна в микроблоге.
«Помню, как уже спустя больше месяца мы пришли в детский клуб с Гектором и вдруг одна сотрудница выбежала быстро. У неё была надета маска на подбородке. Она побежала за кем- то и тут, надевая резиновые перчатки и становясь на проходе в детский клуб, женщина попросила предьявить нас справки.
Все правильно, я тоже согласна. Но этот взгляд. Когда на тебя смотрят как на прокажённую. Когда ты идёшь, а люди убегают.
Не дай Бог нам заболеть, не дай Бог заболеть нашим детям. Ведь самым страшным является не болезнь, а пытающиеся спастись от неё люди».