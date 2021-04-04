Бузова резко ответила на высказывания Тарасова

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Но тут ее экс-супруг давал интервью и заявил о том, что очень страдал в браке с ней из-за публичности их отношений.

Ольга Бузова была недавно гостьей YouTube-канала Армана Давлетьярова, где и высказалась по поводу заявления Тарасова.

Она считает его смешным, поскольку ее бывший муж с нынешней женой гораздо больше демонстрируют публике свою семейную жизнь.

«В своем глазу бревна не видишь У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», - приводит ее слова Экспресс Газета

Более того, Тарасов умолчал о том, что всегда препятствовал карьерному росту жены. Так, ее стремление показать себя на эстраде он называл «бредом».

«Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала, еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: «Зачем тебе это надо? Это бред», — призналась Ольга.