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Бузова резко ответила на высказывания Тарасова о совместной жизни

Ирина Лебедева
4 апреля 2021
Ольга Бузова давно уже перестала давать комментарии по поводу ушедшего в прошлое брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Бузова резко ответила на высказывания Тарасова
Фото: InstagramInstagram
Но тут ее экс-супруг давал интервью и заявил о том, что очень страдал в браке с ней из-за публичности их отношений.
Ольга Бузова была недавно гостьей YouTube-канала Армана Давлетьярова, где и высказалась по поводу заявления Тарасова.
Она считает его смешным, поскольку ее бывший муж с нынешней женой гораздо больше демонстрируют публике свою семейную жизнь.
«В своем глазу бревна не видишь У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», - приводит ее слова Экспресс Газета
Более того, Тарасов умолчал о том, что всегда препятствовал карьерному росту жены. Так, ее стремление показать себя на эстраде он называл «бредом».
«Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала, еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: «Зачем тебе это надо? Это бред», — призналась Ольга.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ольга Бузова стала пятой участницей, покинувшей шоу «Маска». Ведущая «Дома-2» скрывалась за маской Розовой пантеры.
В шоу она исполнила песни Дженнифер Лопес, Селены Гомес, Натальи Власовой, Zivert, групп Aqua и Serebro.
Шоу-бизнес,Наталья Власова,Дженнифер Лопес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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