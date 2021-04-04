Аршавину безразлична судьба тяжелобольной экс-жены

Андрей Аршавин , судя по всему, совершенно безразличен по отношению к матери его дочки Есении.

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Алиса Казьмина за последнее время пережила тяжелое обострение панкреатита, коронавирус, впадала в кому, а самое ужасное – у нее прогрессирует опасное аутоиммунное заболевание, некроз уже практически лишил девушку носа.

Как рассказывае т 5 Канал, не только судьба бывшей супруги, но и дочери футболиста не интересует. Никаких предложений помощи от него не поступает, бывшая семья оставлена в прошлой жизни.

Сейчас Андрей переключился на новую семью, ну и заодно старается расцветить свои будни.

К примеру, в его офисе весело прошел День смеха - Аршавин разыгрывал своих подчиненных и коллег. Он приглашал их в свой кабинет, включал скрытые камеры и раздавал странные поручения.

Заведующей столовой, в частности, велел подавать будущим футболистам жареных насекомых под тем предлогом, что в них содержится ценный белок.

Позднее записи были смонтированы в ролик и выложены на YouTube-канале Zenit Football Club.

Как ранее сообщал «Рамблер», Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоиммунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри».