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Аршавину безразлична судьба тяжелобольной экс-жены

Ирина Лебедева
4 апреля 2021
Андрей Аршавин, судя по всему, совершенно безразличен по отношению к матери его дочки Есении.
Аршавину безразлична судьба тяжелобольной экс-жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Алиса Казьмина за последнее время пережила тяжелое обострение панкреатита, коронавирус, впадала в кому, а самое ужасное – у нее прогрессирует опасное аутоиммунное заболевание, некроз уже практически лишил девушку носа.
Как рассказывает 5 Канал, не только судьба бывшей супруги, но и дочери футболиста не интересует. Никаких предложений помощи от него не поступает, бывшая семья оставлена в прошлой жизни.
Сейчас Андрей переключился на новую семью, ну и заодно старается расцветить свои будни.
К примеру, в его офисе весело прошел День смеха - Аршавин разыгрывал своих подчиненных и коллег. Он приглашал их в свой кабинет, включал скрытые камеры и раздавал странные поручения.
Заведующей столовой, в частности, велел подавать будущим футболистам жареных насекомых под тем предлогом, что в них содержится ценный белок.
Позднее записи были смонтированы в ролик и выложены на YouTube-канале Zenit Football Club.
Как ранее сообщал «Рамблер», Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоиммунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри».
Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия.
Шоу-бизнес,Скрытая камера,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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