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Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками

Газета.Ruиещё 2
12 минут назад
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, госпитализирован после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.
Рэпер DMX госпитализирован после передозировки
Фото: APAP
По данным источников, передозировка произошла у рэпера дома, она спровоцировала сердечный приступ. В настоящее время музыкант находится в отделении интенсивной терапии.
Как рассказал порталу источник, Симмонс находится в "вегетативном состоянии", врачи предупреждают, что он может не выжить. По словам второго источника, у рэпера наблюдается "некоторая мозговая активность".
Эрл Симмонс родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.
Как отмечает TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию.
Шоу-бизнес,Эрл Симмонс,
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