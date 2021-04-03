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Брежнева выложила пляжную фотографию в микрокупальнике

Ирина Лебедева
52 минуты назад
Вера Брежнева с дочерьми Соней и Сарой и с сестрой Викторией отдыхает в Дубае.
Брежнева выложила фото в откровенном бикини
Фото: InstagramInstagram
Компания отправилась на теплое море, чтобы отметить день рождения Сони – девушке исполнилось 20 лет.
Вера вовсю наслаждается отдыхом и общением с близкими. А также принимает солнечные ванны на пляже отеля.
В один из моментов, когда певица подставила лучам пятую точку в весьма откровенном бикини, кто-то из родных ее сфотографировал.
Пользовались ли при этом фильтрами или нет – неизвестно, но никаких следов целлюлита на звездных ягодицах не наблюдается.
«Лежишь себе, читаешь... а кто-то сзади фоткает тебя», — подписала фотографию Вера.
39-летняя супруга Меладзе прекрасно выглядит и находится в отличной форме.
Как ранее писал «Рамблер», Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии.
Их разница в возрасте - 19 лет. У композитора есть трое детей от первого брака, у певицы – две дочери.
Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Дубай,
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