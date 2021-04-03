Брежнева выложила фото в откровенном бикини

Вера Брежнева с дочерьми Соней и Сарой и с сестрой Викторией отдыхает в Дубае

Фото: Instagram Instagram

Компания отправилась на теплое море, чтобы отметить день рождения Сони – девушке исполнилось 20 лет.

Вера вовсю наслаждается отдыхом и общением с близкими. А также принимает солнечные ванны на пляже отеля.

В один из моментов, когда певица подставила лучам пятую точку в весьма откровенном бикини, кто-то из родных ее сфотографировал.

Пользовались ли при этом фильтрами или нет – неизвестно, но никаких следов целлюлита на звездных ягодицах не наблюдается.

«Лежишь себе, читаешь... а кто-то сзади фоткает тебя», — подписала фотографию Вера.

39-летняя супруга Меладзе прекрасно выглядит и находится в отличной форме.

Как ранее писал «Рамблер», Меладзе женился на Брежневой в октябре 2015 года в Италии.