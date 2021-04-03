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Самбурская опасается мести своего бывшего продюсера

Ирина Лебедева
3 апреля 2021
В мире шоу-бизнеса конфликты между артистами и их продюсерами нередки.
Самбурская опасается мести своего бывшего продюсера
Фото: InstagramInstagram
Как правило, они проходят по одной и той же схеме. Разрываются отношения, противоборствующие стороны выставляют друг другу финансовые претензии.
А на публику вытряхивается куча сора, того, что ранее старались из избы не выносить.
Вовсю выясняют отношения в суде Настасья Самбурская и Виктор Дробыш. Скандалы сотрясают и медийное пространство.
Дробыш, к примеру, сообщил журналистам о том, что он вложил в сотрудничество с Самбурской 12 миллионов и ничего с этого не получил.
А жадная Настасья еще и не хотела делиться своими гонорарами с музыкантами, заявляя, что продюсерский центр Дробыша нарушает ее потребительские права.
Самбурская в ответ обозвала продюсера «сказочником» и пообещала рассказать в деталях, как проходило их сотрудничество.
По словам актрисы, она хотела расторгнуть контракт с Дробышем еще в 2018 году, но побоялась.
«Я имела полное законное право расторгнуть контракт. Что сделали вы? Вы пошли в управляющую компанию, чтобы узнать, как разрушить мою квартиру. Первый раз я испугалась, что действительно у меня возникнут очень большие сложности. Поэтому я задержалась еще на год, о чем жалею», - цитирует слова Самбурской «Собеседник».
Самбурская рассказала, что предлагала Дробышу 4 миллиона рублей за расторжение контракта. Но Дробыша эта сумма не устроила.
Артистка опубликовала в Instagram смету расходов, предъявленную ей продюсерским центром. Общая сумма более 8 миллионов рублей.
Настасья считает, что расходы, прописанные в смете, неприлично завышены.
«Требуете с меня за пиар 400 тысяч рублей?! А я вам расскажу, каких пиарщиков вы нанимали. Сижу я, значит, на мероприятии, меня туда пригласили. Мне звонит пиарщица из вашего продюсерского центра и говорит: «А не хочешь ли ты посетить мероприятие такое-то?» А я уже на нем!»
«А цифра в 1 млн 200 тысяч рублей за услуги связи и интернет?!», - возмущается звезда, которая уверена, что не звонила в Камбожду и не сидела на порносайтах.
Вследствие накала страстей Настасья опасается мести со стороны Дробыша.
Она называет его очень завистливый и мелочный человеком, который захочет отомстить ей за правду
Как ранее сообщал «Рамблер», сексуальное фото Анастасии Самбурской стало поводом для обсуждения возможной супружеской неверности Влада Топалова.
Певец прокомментировал эротичный снимок актрисы, что заметила Ксения Собчак.
Она посоветовала жене Топалова телеведущей Регине Тодоренко пристальнее присмотреться к супругу, поскольку он, по ее мнению, «ходит по тонкому льду».
Шоу-бизнес,Анастасия Самбурская,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Настасья Самбурская,Ксения Собчак,Виктор Дробыш,ИД "Собеседник",
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