Самбурская опасается мести своего бывшего продюсера

В мире шоу-бизнеса конфликты между артистами и их продюсерами нередки.

Фото: Instagram Instagram

Как правило, они проходят по одной и той же схеме. Разрываются отношения, противоборствующие стороны выставляют друг другу финансовые претензии.

А на публику вытряхивается куча сора, того, что ранее старались из избы не выносить.

Дробыш, к примеру, сообщил журналистам о том, что он вложил в сотрудничество с Самбурской 12 миллионов и ничего с этого не получил.

А жадная Настасья еще и не хотела делиться своими гонорарами с музыкантами, заявляя, что продюсерский центр Дробыша нарушает ее потребительские права.

Самбурская в ответ обозвала продюсера «сказочником» и пообещала рассказать в деталях, как проходило их сотрудничество.

По словам актрисы, она хотела расторгнуть контракт с Дробышем еще в 2018 году, но побоялась.

«Я имела полное законное право расторгнуть контракт. Что сделали вы? Вы пошли в управляющую компанию, чтобы узнать, как разрушить мою квартиру. Первый раз я испугалась, что действительно у меня возникнут очень большие сложности. Поэтому я задержалась еще на год, о чем жалею», - цитирует слова Самбурской «Собеседник».

Самбурская рассказала, что предлагала Дробышу 4 миллиона рублей за расторжение контракта. Но Дробыша эта сумма не устроила.

Артистка опубликовала в Instagram смету расходов, предъявленную ей продюсерским центром. Общая сумма более 8 миллионов рублей.

Настасья считает, что расходы, прописанные в смете, неприлично завышены.

«Требуете с меня за пиар 400 тысяч рублей?! А я вам расскажу, каких пиарщиков вы нанимали. Сижу я, значит, на мероприятии, меня туда пригласили. Мне звонит пиарщица из вашего продюсерского центра и говорит: «А не хочешь ли ты посетить мероприятие такое-то?» А я уже на нем!»

«А цифра в 1 млн 200 тысяч рублей за услуги связи и интернет?!», - возмущается звезда, которая уверена, что не звонила в Камбожду и не сидела на порносайтах.

Вследствие накала страстей Настасья опасается мести со стороны Дробыша.

Она называет его очень завистливый и мелочный человеком, который захочет отомстить ей за правду

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