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Инстасамка пожаловалась, что не успевает «сделать задницу»

Ирина Лебедева
49 минут назад
Блогер из Тюмени Дарья Зотеева, известная в сети как Инстасамка, сообщила, что решила вставить импланты в ягодицы.
Инстасамка сядет в инвалидное кресло ради "пластики"
Фото: InstagramInstagram
Но не все так просто – проблема в довольно-таки длительном сроке заживления тканей после пластической операции.
В июне у Дарьи запланирована поездка на моря. Она планирует побывать на Мальдивах, на Кипре.
И, конечно, сразить всех обитателей курортов попой необычайной красоты.
Но у Инстасамки плотный концертный график.
«У меня промежутки между концертами 15 дней. А период восстановления два месяца. Когда концерты заканчиваются — остается месяц до моей путевки на Мальдивы, Кипр. Не хватает времени сделать задницу», - пожаловалась Зотеева в сторис инстаграма.
Но от своей мечты девушка отказываться не собирается и ищет некие компромиссные варианты.
Она попросила поклонников не обижаться и не смеяться, если она появится на концерте в инвалидном кресле.
«Я могу сделать задницу, но на последний концерт выйду на коляске, чтобы не двигаться, пока ткани заживают. Но на коляске выходить стремно, страшно. Если только на розовой».
Как ранее писал «Рамблер», после того как скандально известная Инстасамка выгнала своих визажистов, на нее обрушился настоящий хейт.
Случилось даже нападение на блогершу в Москве – какой-то незнакомец подбежал к девушке на улице и вылил на нее огромное количество зеленки.
Шоу-бизнес,Кипр,Тюмень,Мальдивы,
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