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В больницу к отцу Киркорова не пускают даже близких

Ирина Лебедева
50 минут назад
Бедросу Киркорову 89-й год. Возраст солидный, поэтому все проблемы со здоровьем отца короля российской поп-музыки близкие воспринимаю особенно тревожно.
В больницу к отцу Киркорова не пускают даже близких
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правда, артист находится в хорошей форме, которую старается поддерживать.
Сейчас Киркоров-старший лежит в больнице. Уже вторую неделю к нему никого не пускают – даже супругу Людмилу Смирнову и самого Киркорова-младшего.
Это происходит из-за карантинных мероприятий.
О состоянии пожилого артиста рассказал его друг, пародист Александр Матвеев.
По его словам, Бедрос следит за своим здоровьем. Сейчас он лег на очередное обследование, ну и для того, чтобы пройти поддерживающее лечение.
Матвеев рассказал, что он постоянно находится с Киркоровым-старшим на связи.
Переживает, что его другу скучно – посещения же запрещены. Но, судя по всему, общительный Бедрос стал и в больнице душой компании.
«Он ответил, что скучать некогда — делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит «Маску», где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят», - цитируют Матвеева Дни.ру.
Как ранее писал «Рамблер», Бедрос Киркоров – отец Филиппа Киркорова вместе с армянской диаспорой подмосковного города Реутов собрал крупную сумму для жителей Армении.
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