В больницу к отцу Киркорова не пускают даже близких

Бедросу Киркорову 89-й год. Возраст солидный, поэтому все проблемы со здоровьем отца короля российской поп-музыки близкие воспринимаю особенно тревожно.

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Правда, артист находится в хорошей форме, которую старается поддерживать.

Сейчас Киркоров-старший лежит в больнице. Уже вторую неделю к нему никого не пускают – даже супругу Людмилу Смирнову и самого Киркорова-младшего.

Это происходит из-за карантинных мероприятий.

О состоянии пожилого артиста рассказал его друг, пародист Александр Матвеев

По его словам, Бедрос следит за своим здоровьем. Сейчас он лег на очередное обследование, ну и для того, чтобы пройти поддерживающее лечение.

Матвеев рассказал, что он постоянно находится с Киркоровым-старшим на связи.

Переживает, что его другу скучно – посещения же запрещены. Но, судя по всему, общительный Бедрос стал и в больнице душой компании.

«Он ответил, что скучать некогда — делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит «Маску», где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят», - цитируют Матвеева Дни.ру.