В больницу к отцу Киркорова не пускают даже близких

Бедросу Киркорову 89-й год. Возраст солидный, поэтому все проблемы со здоровьем отца короля российской поп-музыки близкие воспринимаю особенно тревожно.
Правда, артист находится в хорошей форме, которую старается поддерживать.
Сейчас Киркоров-старший лежит в больнице. Уже вторую неделю к нему никого не пускают – даже супругу Людмилу Смирнову
и самого Киркорова-младшего.
Это происходит из-за карантинных мероприятий.
По его словам, Бедрос следит за своим здоровьем. Сейчас он лег на очередное обследование, ну и для того, чтобы пройти поддерживающее лечение.
Матвеев рассказал, что он постоянно находится с Киркоровым-старшим на связи.
Переживает, что его другу скучно – посещения же запрещены. Но, судя по всему, общительный Бедрос стал и в больнице душой компании.
«Он ответил, что скучать некогда — делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит «Маску», где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят», - цитируют Матвеева Дни.ру.
Как ранее писал
«Рамблер», Бедрос Киркоров
– отец Филиппа Киркорова вместе с армянской диаспорой подмосковного города Реутов собрал крупную сумму для жителей Армении.