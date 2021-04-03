Попал в больницу: врачи не пускают семью к отцу Филиппа Киркорова

Он отметил, что Киркоров-старший постоянно заботится о своём здоровье и на мероприятиях часто берёт телефоны у именитых врачей. Позднее он обращается к ним за помощью, если возникает такая необходимость.
Пародист также добавил, что он постоянно находится с Киркоровым-старшим на связи. Он регулярно спрашивает, не скучает ли мужчина.
Он ответил, что скучать некогда — делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит «Маску», где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят, — пошутил друг Киркорова-старшего. Он подчеркнул, что отец певца — личность весьма общительная, а потому с удовольствием стал душой компании даже в больнице.