Попал в больницу: врачи не пускают семью к отцу Филиппа Киркорова

Отцу короля российской эстрады Бедросу Киркорову идёт 89-ый год. Сейчас мужчина находится в больнице и к нему не пускают родных. Об этом рассказал друг родителя Филиппа Бедросовича, известный пародист Александр Матвеев . Его слова приводит издание «Дни.ру».

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Бедрос находится в больнице уже вторую неделю. Но поводов для беспокойства нет — он просто лёг на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьёзный и надо позаботиться о своем состоянии, — рассказал Матвеев.

Он отметил, что Киркоров-старший постоянно заботится о своём здоровье и на мероприятиях часто берёт телефоны у именитых врачей. Позднее он обращается к ним за помощью, если возникает такая необходимость.

Что же касается возможности навестить артиста, то на текущий день это невозможно из-за ограничительных мер. Матвеев уточнил, что к отцу знаменитого певца не пускают ни самого Филиппа Бедросовича, ни его супругу Людмилу Смирнову , с которой знаменитость в браке с 1997 года.

Пародист также добавил, что он постоянно находится с Киркоровым-старшим на связи. Он регулярно спрашивает, не скучает ли мужчина.

Он ответил, что скучать некогда — делает процедуры, общается с медсестрами, смотрит «Маску», где Филипп сидит в жюри, так что весь день занят, — пошутил друг Киркорова-старшего. Он подчеркнул, что отец певца — личность весьма общительная, а потому с удовольствием стал душой компании даже в больнице.