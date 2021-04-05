Родные рассказали о «второй жизни» Анастасии Заворотнюк

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили медиков за подаренную ей «вторую жизнь». Соответствующее обращение размещено в Instagram-аккаунте поддержки, который ведёт окружение актрисы.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Natalia Shakhanova/Global Look Press

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. По словам близких актрисы, это был очень важный для всех них день. В адрес юбилярши пришло большое количество поздравлений, пожеланий и цветов.

Благодарим всех за этот праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это даёт огромную силу и помогает двигаться вперёд, — говорится в сообщении.

Особую благодарность родные выразили лечащим врачам актрисы, совершившим «рукотворные чудеса» и подарившим Анастасии «вторую жизнь».

Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть всё самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь, — написали авторы сообщения.

О том, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» поставлен диагноз «рак мозга», СМИ сообщили в августе 2019 года. Родные актрисы долгое время не давали никаких комментариев, но позже признали, что Анастасия Заворотнюк лечится от глиобластомы.