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Порнозвезда Лола Тейлор решила заработать на игрушках

Вероника Полынина
1 час назад
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (настоящее имя – Любовь Бушуева) выпустила коллекцию игрушек для животных.
Порнозвезда Лола Тейлор решила заработать на игрушках
Фото: InstagramInstagram
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бушуева рассказала, что у нее дома живут собака Лола, кот Зевс и королевский питон Катя, и ей давно хотелось создать что-то особенное для домашних питомцев.
Актриса фильмов для взрослых разработала коллекцию игрушек-дразнилок со своим изображением.
«Дразнилки сделаны специально для мартовских котов и хорошеньких кисок. Они очень прочные: их можно драть сколько угодно», - сообщила порнозвезда.
Как писал «Рамблер», ранее Любовь Бушуева рассказала, что хотела устроить личную жизнь в программе «Давай поженимся».
Девушка участвовала в кастинге, после чего ей назначили предварительную дату съемок, но «в последний момент что-то пошло не так», и продюсеры шоу ей не перезвонили.
По словам Лолы Тейлор, от одиночества у нее развилась глубокая депрессия, а «Давай поженимся» - ее последний шанс найти свою любовь.
Шоу-бизнес,Любовь Бушуева,
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