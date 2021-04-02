Порнозвезда Лола Тейлор решила заработать на игрушках

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (настоящее имя – Любовь Бушуева ) выпустила коллекцию игрушек для животных.

Фото: Instagram Instagram

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бушуева рассказала, что у нее дома живут собака Лола, кот Зевс и королевский питон Катя, и ей давно хотелось создать что-то особенное для домашних питомцев.

Актриса фильмов для взрослых разработала коллекцию игрушек-дразнилок со своим изображением.

«Дразнилки сделаны специально для мартовских котов и хорошеньких кисок. Они очень прочные: их можно драть сколько угодно», - сообщила порнозвезда.

Как писал «Рамблер», ранее Любовь Бушуева рассказала, что хотела устроить личную жизнь в программе «Давай поженимся».

Девушка участвовала в кастинге, после чего ей назначили предварительную дату съемок, но «в последний момент что-то пошло не так», и продюсеры шоу ей не перезвонили.