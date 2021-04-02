«Эксклюзивное интервью»: онкобольная Заворотнюк впервые выйдет на связь

Ведущий шоу «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров вышел на связь с онкобольной Анастасией Заворотнюк. Актриса пообещала поговорить с ним о жизни, болезни и творчестве через год, весной 2022 года. Мужчина связался с ней, так как скоро, 3 апреля, звезда будет отмечать юбилей. В честь праздника и по НТВ покажут сериал с участием актрисы.