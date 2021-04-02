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«Эксклюзивное интервью»: онкобольная Заворотнюк впервые выйдет на связь

РИА "ФедералПресс"
3 часа назад
Российская актриса Анастасия Заворотнюк не выходит в свет уже два года. Звезду телевидения не встретишь на публике из-за онкологии. Но ведущий Сергей Майоров заявил, что артистка даст ему эксклюзивное интервью в 2022 году.
«Эксклюзивное интервью»: онкобольная Заворотнюк впервые выйдет на связь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«Даст интервью и поделится творческими планами», – говорит он.
Ведущий шоу «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров вышел на связь с онкобольной Анастасией Заворотнюк. Актриса пообещала поговорить с ним о жизни, болезни и творчестве через год, весной 2022 года. Мужчина связался с ней, так как скоро, 3 апреля, звезда будет отмечать юбилей. В честь праздника и по НТВ покажут сериал с участием актрисы.
Майоров добавил, что сейчас со здоровьем «няни Вики» все хорошо. Фанатам не стоит пережвать о ее состоянии. Анастасия на данный момент справляется с недугом. Об этом Сергей рассказал в эфире «Однажды».
Шоу-бизнес,Сергей Майоров,Анастасия Заворотнюк,НТВ,
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