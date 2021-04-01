Саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу попал в ДТП

На записи видно, что принадлежащий Марлоу Mercedes столкнулся с такси Kia на оживленной улице. Скорее всего, виновником ДТП стал таксист – он врезался в машину блогера сзади.

Как писал «Рамблер», утром 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, ее разблокировали и доставили в реанимацию. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Ранее Била уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз нарушал скоростной режим.