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Саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу попал в ДТП

Вероника Полынина
1 час назад
Певец, видеоблогер и саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу (настоящее имя – Артем Готлиб) попал в ДТП в Москве. Видеозапись инцидента видеоблогер опубликовал в сторис Instagram.
Саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу попал в ДТП
Фото: InstagramInstagram
На записи видно, что принадлежащий Марлоу Mercedes столкнулся с такси Kia на оживленной улице. Скорее всего, виновником ДТП стал таксист – он врезался в машину блогера сзади.
«Все таксисты обожают мою машину», - подписал видео Марлоу.
Как писал «Рамблер», утром 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, ее разблокировали и доставили в реанимацию. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Ранее Била уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз нарушал скоростной режим.
Шоу-бизнес,Москва,
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