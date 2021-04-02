Харламов снял штаны и пошутил про член

По данным издания, оголиться перед гостями звезды Comedy Club решились в рамках репетиции будущего шоу Азамата Мусагалиева «Помой мне ноги». Юморист рассчитывал, что его коллеги начнут корчить рожи или разыграют какую-то миниатюру, однако Харламов и Батрутдинов просто сняли штаны.
При этом Мусагалиев явно не ожидал такого и предпочел не комментировать ситуацию, поинтересовавшись у Харлмова, как тот перенес коронавирус.
«Как я пережил ковид? Я похудел на самом деле, просто незаметно. Не на тех местах, где видно. У меня очень тонкий член. Я сбросил четыре килограмма, ребята», - пошутил тот.
«Рамблер» писал, что ранее Гарик Харламов перенес коронавирус. В конце 2020 года юморист на своей странице в Instagram заявил, что у него пропало ощущение новогоднего чуда, одной из причин этого он назвал COVID-19.