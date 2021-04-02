В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Харламов снял штаны и пошутил про член

Вероника Полынина
1 час назад
Комики Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов сняли штаны перед гостями своего YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, сообщает «СтарХит».
Харламов снял штаны и пошутил про член
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, оголиться перед гостями звезды Comedy Club решились в рамках репетиции будущего шоу Азамата Мусагалиева «Помой мне ноги». Юморист рассчитывал, что его коллеги начнут корчить рожи или разыграют какую-то миниатюру, однако Харламов и Батрутдинов просто сняли штаны.
При этом Мусагалиев явно не ожидал такого и предпочел не комментировать ситуацию, поинтересовавшись у Харлмова, как тот перенес коронавирус.
«Как я пережил ковид? Я похудел на самом деле, просто незаметно. Не на тех местах, где видно. У меня очень тонкий член. Я сбросил четыре килограмма, ребята», - пошутил тот.
«Рамблер» писал, что ранее Гарик Харламов перенес коронавирус. В конце 2020 года юморист на своей странице в Instagram заявил, что у него пропало ощущение новогоднего чуда, одной из причин этого он назвал COVID-19.
Шоу-бизнес,Денис Дорохов,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители