Харламов снял штаны и пошутил про член

По данным издания, оголиться перед гостями звезды Comedy Club решились в рамках репетиции будущего шоу Азамата Мусагалиева «Помой мне ноги». Юморист рассчитывал, что его коллеги начнут корчить рожи или разыграют какую-то миниатюру, однако Харламов и Батрутдинов просто сняли штаны.