Поклонники не узнали Долину на снимке с Глызиным

Как выяснилось, подписчики оказались не готовы увидеть Ларису Долину без привычных фильтров, которые она использует в своем аккаунте. Они отметили изменившуюся внешность певицы и признались, что с трудом узнают ее на этой фотографии.
Как сообщал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина рассказала о диете, благодаря которой похудела на 21 килограмм. По словам артистки, она полностью отказалась от фруктов, ягод, яиц, хлеба, моркови, лука, брокколи и кисломолочных продуктов. В числе разрешенных продуктов - все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла.