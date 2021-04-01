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Поклонники не узнали Ларису Долину на снимке с Глызиным

Вероника Полынина
43 минуты назад
Певец Алексей Глызин опубликовал в Instagram совместный снимок с певицей Ларисой Долиной и гитаристом-виртуозом Дмитрием Четверговым.
Поклонники не узнали Долину на снимке с Глызиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Всех на фото узнали?» - поинтересовался артист.
Как выяснилось, подписчики оказались не готовы увидеть Ларису Долину без привычных фильтров, которые она использует в своем аккаунте. Они отметили изменившуюся внешность певицы и признались, что с трудом узнают ее на этой фотографии.
«Долина забыли включить фильтры?», «Зачем Долину такой выставлять?» - написали в комментариях.
Вскоре Глызин решил прекратить дискуссию и скрыл комментарии к посту.
Как сообщал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина рассказала о диете, благодаря которой похудела на 21 килограмм. По словам артистки, она полностью отказалась от фруктов, ягод, яиц, хлеба, моркови, лука, брокколи и кисломолочных продуктов. В числе разрешенных продуктов - все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла.
Шоу-бизнес,Алексей Глызин,
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