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«Больше чем дружба»: Киркоров и Лазарев подогрели слухи о себе

Украина.ру
4 часа назад
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров 1 апреля поздравил в своем Instagram исполнителя Сергея Лазарева с днем рождения.
Киркоров и Лазарев подогрели слухи о себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«You are the only one! Мой друг, с днём рождения! Так много на нашем общем пути крутых поворотов, ярких встреч Но всегда эта дорога только вверх! Серёжа, будь всегда на высоте!» — написал Киркоров, как только наступило 1 апреля.
Фанаты звезд присоединились к поздравлениям.
«А хорошая парочка», «Больше чем дружба», «Филя, ты, видимо, лунатик. Не спишь ночами », «Люди, мы живем в 21-м веке, и ещё люди живут старыми понятиями, голубые, розовые — какая разница», — высказались подписчики певца в комментариях.
Сергей Лазарев родился в Москве 1 апреля 1983 года. Был одним из участников детского ансамбля «Непоседы», снялся в «Ералаше». Пел в дуэте Smash! с Владом Топаловым, затем стал развивать сольную карьеру. Дважды представлял Россию на «Евровидении», оба раза занял третье место. Играет в театре.
Шоу-бизнес,Влад Топалов,Сергей Лазарев,Филипп Киркоров,
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