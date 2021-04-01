Киркоров и Лазарев подогрели слухи о себе

«А хорошая парочка», «Больше чем дружба», «Филя, ты, видимо, лунатик. Не спишь ночами », «Люди, мы живем в 21-м веке, и ещё люди живут старыми понятиями, голубые, розовые — какая разница», — высказались подписчики певца в комментариях.