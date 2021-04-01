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Жириновский собрался на Евровидение со своей песней

РИА "ФедералПресс"иещё 3
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрался участвовать в Евровидении со своей песней. Об этом он сообщил в социальной сети.
Жириновский собрался на Евровидение со своей песней
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В соцсетях много недовольных песней Манижи на Евровидение. Пишут, что ее кандидатуру еще могут пересмотреть. Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс?», – написал Жириновский в Twitter.
Владимир Жириновский предложил отправить на Евровидение видеоролик, в котором он исполняет советскую песню «Ландыши». Запись была сделана в конце 2000-х годов для новогоднего шоу на телеканале «Россия». Многие подписчики поддержали «решение» Жириновского.
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи. Она потребовала выяснить, как выбирали композицию и участника.
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