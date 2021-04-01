Жириновский собрался на Евровидение со своей песней

Владимир Жириновский предложил отправить на Евровидение видеоролик, в котором он исполняет советскую песню «Ландыши». Запись была сделана в конце 2000-х годов для новогоднего шоу на телеканале «Россия». Многие подписчики поддержали «решение» Жириновского.