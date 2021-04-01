Экс-участник предрек провальное возвращение "Дома-2"

После закрытия телестройки поклонники легендарного проекта долго гадали: куда же переедут любимые участники и переедут ли вообще? На днях в СМИ появилась информация, что уже через пару недель мы снова сможем следить за участниками нашумевшего шоу, но уже на телеканале Ю.

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Об окончании проекта, который выходил в эфир на протяжении 16 лет, поклонники «Дома-2» узнали в декабре. Сначала закрыли площадку на Сейшельских островах, а затем руководство канала ТНТ и вовсе объявило о закрытии известной телестройки. Ток-шоу, где ведущие телепроекта обсуждали насущные проблемы участников, осталось в эфире, но буквально недавно название поменяли, было «Бородина против Бузовой», стало «ББ Шоу», которое позиционирует себя как позитивную передачу.

Со всеми этими трансформациями о проекте многие подзабыли. Были версии, что шоу перейдет либо на телеканал Ю, о чем нам рассказывал еще в декабре один из бывших участников телепроекта, либо на телеканал «Пятница!» Судя по информации в СМИ, наш собеседник оказался прав и уже в апреле на Ю стартует премьера.

На момент написания нашего материала телеканал не дал официальных комментариев, один из телеведущих проекта Антон Беккужев тоже наотрез отказался затрагивать эту тему. Учитывая реакцию и одной, и другой стороны, можно быть уверенным в грандиозном возвращении реалити-шоу.