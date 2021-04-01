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В Тбилиси состоялась акция протеста из-за визита Познера

RT на русскомиещё 1
29 минут назад
В грузинской столице Тбилиси прошла протестная акция по факту приезда в республику журналиста Владимира Познера.
В Тбилиси состоялась акция протеста из-за визита Познера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщает Sputnik Грузия в Telegram, протестующие считают неприемлемыми комментарии журналиста на тему Абхазии.
Уточняется, что Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения.
По информации телекомпании «Рустави 2», протестующие собрались у отеля, где находился журналист. Позднее Познер в сопровождении полиции покинул помещение.
Шоу-бизнес,Происшествия,Владимир Познер,Тбилиси,
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