Басков вспомнил, как 28 раз спел «Шарманку» Ельцину

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По словам Баскова, в молодости он был по-настоящему зависим от алкоголя и иногда даже выступал в состоянии опьянения.

На одном из таких выступлений присутствовал первый президент России Борис Ельцин, к этому времени он уже ушел в отставку.

Дело было в 2001 году. После выступления с Монсеррат Кабалье в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Баскова пригласили на частную вечеринку. Там ему постоянно подносили выпить, а затем попросили исполнить песню «Шарманка» по заказу Бориса Ельцина.

Экс-президенту и другим важным гостям мероприятия так понравилось выступление, что Баскову в течение вечера пришлось спеть «Шарманку» 28 раз.

«Мы выпивали. Борис Николаевич говорил: «Когда будет «Шарманка»? И я опять пел», - рассказал Басков.

Музыкант отметил, что уже давно не употребляет алкоголь.