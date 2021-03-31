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"Мы выпивали": Басков 28 раз спел «Шарманку» перед Ельциным

Вероника Полынина
1 час назад
Пьяный Николай Басков 28 раз спел «Шарманку» перед Борисом Ельциным. Об этом певец рассказал в Youtube-шоу «Студия 69».
Басков вспомнил, как 28 раз спел «Шарманку» Ельцину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Баскова, в молодости он был по-настоящему зависим от алкоголя и иногда даже выступал в состоянии опьянения.
На одном из таких выступлений присутствовал первый президент России Борис Ельцин, к этому времени он уже ушел в отставку.
Дело было в 2001 году. После выступления с Монсеррат Кабалье в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Баскова пригласили на частную вечеринку. Там ему постоянно подносили выпить, а затем попросили исполнить песню «Шарманка» по заказу Бориса Ельцина.
Экс-президенту и другим важным гостям мероприятия так понравилось выступление, что Баскову в течение вечера пришлось спеть «Шарманку» 28 раз.
«Мы выпивали. Борис Николаевич говорил: «Когда будет «Шарманка»? И я опять пел», - рассказал Басков.
Музыкант отметил, что уже давно не употребляет алкоголь.
Ранее «Рамблер» писал, что певец Николай Басков заработал на собственном клипе, разместив в 20-минутном видео несколько рекламных вставок. Басков успел прорекламировать энергетический напиток, сеть гипермаркетов и магазины продуктов, винодельню, букмекерскую компанию, успокоительное средство и марку алкоголя.
Шоу-бизнес,Монсеррат Кабалье,Борис Ельцин,Николай Басков,
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