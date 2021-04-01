Марув отказалась ехать на «Славянский базар»

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В 2021 году, как сообщал «Рамблер», «Славянский базар» пройдет 14-19 июля. На днях организаторы объявили имена первых участников, в том числе имя Марув.

Позавчера днем «Євробачення Україна - Eurovision Ukraine» сообщил, что после этого белорусские фанаты украинской певицы стали в комментариях в ее социальных сетях просить ее отменить выступление в знак протеста против политики действующей в Белоруссии власти. Вечером канал сообщил, что Марув отказалась от участия в фестивале.