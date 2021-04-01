В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Марув отказалась ехать на «Славянский базар»

Елена Прошина
22 минуты назад
Певица Марув отказалась от участия в фестивале «Славянский базар» в Витебске. Об этом сообщает телеграм-канал «Євробачення Україна - Eurovision Ukraine».
Марув отказалась ехать на «Славянский базар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2021 году, как сообщал «Рамблер», «Славянский базар» пройдет 14-19 июля. На днях организаторы объявили имена первых участников, в том числе имя Марув.
Позавчера днем «Євробачення Україна - Eurovision Ukraine» сообщил, что после этого белорусские фанаты украинской певицы стали в комментариях в ее социальных сетях просить ее отменить выступление в знак протеста против политики действующей в Белоруссии власти. Вечером канал сообщил, что Марув отказалась от участия в фестивале.
«Волна обращений, которые массово стали получать артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Массовые информационные действия в социальных сетях должны не омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя, а подарить долгожданную радость общения», — сообщили вчера в пресс-службе «Славянского базара».
Шоу-бизнес,Витебск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители