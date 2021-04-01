Марув отказалась ехать на «Славянский базар»

В 2021 году, как сообщал «Рамблер», «Славянский базар» пройдет 14-19 июля. На днях организаторы объявили имена первых участников, в том числе имя Марув.
Позавчера днем «Євробачення Україна - Eurovision Ukraine» сообщил, что после этого белорусские фанаты украинской певицы стали в комментариях в ее социальных сетях просить ее отменить выступление в знак протеста против политики действующей в Белоруссии власти. Вечером канал сообщил, что Марув отказалась от участия в фестивале.
«Волна обращений, которые массово стали получать артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Массовые информационные действия в социальных сетях должны не омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя, а подарить долгожданную радость общения», — сообщили вчера в пресс-службе «Славянского базара».