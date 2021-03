Завел шарманку: Николай Басков рассказал, как 28 раз в пьяном виде пел одну песню Борису Ельцину

Артист феерично выступил на закрытом мероприятии для высокопоставленных особ. 44-летний Николай Басков активно доказывает, что он еще артист ого-го и запросто может посоревноваться с молодыми исполнителями. Так он поучаствовал в выпуске шоу Студия 69» на YouTube-канале «Ламборджинсы» вместе со Славой Марлоу. Звезда, находящаяся в зените славы, и восходящая соревновались, кто кого лучше и оригинальнее перепоет. Басков мастерски исполнил симбиоз из треков Марлоу «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь, как огонь». Слава выбрал композицию Баскова «Ты далеко». Ведущему пришлось признать, что мастерство, наработанное с годами, гораздо весомый капитал, чем юношеский задор молодежи. Потому “настоящий блондин” вышел из соревнования победителем. View this post on Instagram A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) А в назидание подрастающему поколению Басков рассказал, в каком горниле ковалась его звездная слава. Он припомнил, как выступал на одном закрытом мероприятии. «Это было частное мероприятие на таком большом уровне, где я пел. Песню одну спою, а мне подносят, надо выпить. И я одну песню пел 28 раз. То есть мы выпивали, Борис Николаевич Ельцин говорил: “А когда будет Шарманка?”, и я пел ее снова. После он говорил, что надо снова выпить, а отказать президенту нельзя, но он был уже экс-президент, это был 2001 год», — поделился забавной историей Николай Басков. Сейчас звезда отказался от употребления алкоголя. Слава тут же поддержал его сообщением, что тоже страдал зависимостью в 16 лет, но сумел с ней справиться. Имя Николая Баскова сейчас упоминается в связи с задержанием его бывшего тестя Бориса Шпигеля . Известный фармацевт уличен в даче взятки в размере 31 миллиона рублей Пензенскому губернатору. Своей вины Шпигель не признает и жалуется на то, что ему в СИЗО очень плохо, а потому его нужно отпустить или это может стать угрозой его жизни. Пока правоохранительные органы приняли решение отправить 68-летнего страдальца в больницу тюрьмы “Матросская тишина”, где ему пообещали оказать весь комплекс необходимой врачебной помощи. Фото: instagram.com/nikolaibaskov/