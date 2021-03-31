Так, на днях в гости к Гузеевым пришел друг семьи, и теледива накрыла щедрый стол с алкоголем. Ночью того же дня ее дочь Леля выложила в сторис «пьяное» видео, в котором призналась, что сильно напилась и испытывает похмелье.