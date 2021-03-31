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Шокирующее видео с пьяной дочерью Ларисы Гузеевой попало в Сеть

ИД "Собеседник"
51 минуту назад
Наследница актрисы опозорила свою знаменитую мать.
Пока 61-летняя Лариса Гузеева – актриса и ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале», осваивает Тик-Ток и ищет перспективных блогеров для нового телешоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница!», ее дочь Ольга Бухарова записывает шокирующие видео и выкладывает их в Instagram.
Так, на днях в гости к Гузеевым пришел друг семьи, и теледива накрыла щедрый стол с алкоголем. Ночью того же дня ее дочь Леля выложила в сторис «пьяное» видео, в котором призналась, что сильно напилась и испытывает похмелье.
Шоу-бизнес,Видео,Лариса Гузеева,
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