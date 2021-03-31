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«Меня мучает совесть»: Бородина призналась, что забрала вещь из отеля

WomanHit.ru
44 минуты назад
Телеведущая Ксения Бородина решила признаться своим подписчикам, что совершила дело, после которого ее мучает совесть. Об этом девушка рассказала на своей личной странице в Instagram. Бородина заявила, что забрала с собой из турецкого отеля домашние тапочки.
Бородина призналась, что забрала вещь из отеля
Фото: InstagramInstagram
«Я не могла удержаться и забрала вот эти вот тапочки. Они просто какие-то невероятно классные. Но я так понимаю, что они одноразовые, то есть я могла забрать их с собой. Или нет? Меня весь день мучает совесть», — сказала ведущая.
Также Ксения поинтересовалась у своих поклонников, любят ли они что-либо забирать с собой. Как оказалось, звезда — не единственная, кто забирает как-либо вещи из отелей.
Телеведущая даже опубликовала памятку, в которой написано, что нельзя выносить из номера. Напомним, Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми провела выходные в турецком городе Стамбул.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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