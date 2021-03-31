Бородина призналась, что забрала вещь из отеля

Телеведущая Ксения Бородина решила признаться своим подписчикам, что совершила дело, после которого ее мучает совесть. Об этом девушка рассказала на своей личной странице в Instagram. Бородина заявила, что забрала с собой из турецкого отеля домашние тапочки.
«Я не могла удержаться и забрала вот эти вот тапочки. Они просто какие-то невероятно классные. Но я так понимаю, что они одноразовые, то есть я могла забрать их с собой. Или нет? Меня весь день мучает совесть», — сказала ведущая.
Также Ксения поинтересовалась у своих поклонников, любят ли они что-либо забирать с собой. Как оказалось, звезда — не единственная, кто забирает как-либо вещи из отелей.
Телеведущая даже опубликовала памятку, в которой написано, что нельзя выносить из номера. Напомним, Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми провела выходные в турецком городе Стамбул.