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Барецкий рассказал о знакомстве с «мытищенским стрелком»: серьёзный дядя из 90-х

Говорит Москва
1 час назад
Владимир Барданов занимался «тёмными делами» и был готов пойти на крайние меры ради защиты своего имущества и бизнеса.
Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился шоумен Стас Барецкий. Он предположил, что подозреваемому в незаконном обороте оружия «помогли сгореть» в доме.
По данным СМИ, вчера Владимира Барданова по громкоговорителю просил сдаться правоохранителям его сын, но мужчина не отреагировал. Барецкий предположил, что 61-летний Барданов хотел избежать длительного тюремного заключения.
«Я знал его, в посёлке Вёшки жил. Я сам в Мытищах тоже прописан, знал его. Не скажу, что мы прямо дружили, но знать я его знал. Такой, достаточно серьёзный дядя, из 90-х мужчина. Что касается самой ситуации В то, что он сгорел, мне что-то не особо верится, может, помогли ему сгореть. Странно как-то он сгорел в своём доме. Такие люди, из 90-х, они непростые, знаете ли, они просто так своё не отдадут. Видите, какую бойню он устроил. Не могли его долго взять. Иметь автомастерскую — это что, прибыльное дело? Нет, конечно. Этот человек занимался «тёмными делами», и таких много, и их становится больше, они все из тюрем выходят, кто по серьёзным статьям сидел. Его я знал, хороший мужичок, общие знакомые у нас были, всё такое. Когда я его видел, мы здоровались. Я знаю этих людей, знаю, что они своё не отдадут. Отец и сын — это абсолютно разные «планеты». Современное поколение не понимает поколение отцов, люди в 90-е имели бизнес, плевать на всё, они через всё пойдут, будут биться за свой автомобиль, за свой дом, за свой бизнес. Они готовы убивать ради этого. Сын — немножко другое поколение, поэтому, конечно, отец сына не послушал в этом смысле. Этому человеку нечего терять было. Если б его засадили в тюрягу, не факт бы, что он оттуда б вышел. Человек просто пошёл до конца, поколение 90-х такое. Нужно просто было родиться в то время».
Накануне 61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Когда они прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия, он бросил в них две гранаты. Мужчина вёл огонь из дома на протяжении 10 часов. В ходе штурма был ранен сотрудник спецназа. Позже Владимир Барданов поджёг свой дом. СК подтвердил, что его тело было обнаружено в коттедже после пожара. Ранее соседи рассказывали, что Владимир Барданов держал на своём участке зоопарк с дикими животными, в том числе с тиграми и медведями.
Шоу-бизнес,Видео,Стас Барецкий,Росгвардия,Радиостанция "Говорит Москва",Мытищи,
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