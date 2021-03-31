Владимир Барданов занимался «тёмными делами» и был готов пойти на крайние меры ради защиты своего имущества и бизнеса.

По данным СМИ, вчера Владимира Барданова по громкоговорителю просил сдаться правоохранителям его сын, но мужчина не отреагировал. Барецкий предположил, что 61-летний Барданов хотел избежать длительного тюремного заключения.