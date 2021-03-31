Актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), похудевшая на 20 килограммов, сняла себя на видео обнаженной на балконе своего дома. Соответствующую запись звезда фильмов «Отпетые мошенницы» и «Холостячки» разместила на своей странице в Instagram.
На кадрах запечатлено, как голливудская селебрити загорает без одежды и снимает себя на телефон. 41-летняя австралийка приподнимает солнечные очки и кокетливо улыбается.
«Как только в Лондоне наступает солнечный день, я выхожу загорать голой», — прокомментировала свой пост актриса.