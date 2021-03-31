Почти два года Анастасия Заворотнюк на показывается на публике, сражаясь с раком мозга. Но имя столкнувшейся с онкологией актрисы регулярно фигурирует в новостях. То неназванные источники сообщают о здоровье и лечении «прекрасной няни», то соседи заметят, как родственники женщины будто бы готовят загородный дом к ее возвращению, то дочь артистки расскажет о работе с психологом из-за семейной трагедии.

На этот раз Анастасия оказалась в списке звездных должников: журналисты обнаружили ее имя на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) России . Самой Заворотнюк нужно заплатить чуть больше 77 тысяч налогов, сборов и пени. «Не чиста» перед приставами также дочь актрисы Анна — она задолжала 23,5 тысячи за коммунальные услуги. А вот мать артистки оказалась на сайте ФССП из-за нарушения ПДД: на Валентине Борисовне «висят» четыре штрафа, два по 500 рублей и два по 5000.

Анастасия Заворотнюк и ее родственники — не единственные, кем интересуются приставы. Среди должников «Свободная пресса» обнаружила и других селебрити.

Рядом с данными должника — Филипп Киркоров , дата рождения 30.04.1967 — стоит космическая сумма: 69 584 078 рублей с копейками за долг по кредиту. Этот факт — давно не секрет. Поп-король занимал средства у латвийского ABLV Bank, а когда тот обанкротился, прекратил выплаты. И началась кутерьма: банк требовал 3 миллиона евро, по словам адвоката Добровинского, просил перевести средства на счета неких третьих лиц, настаивал на выставлении на торги недвижимости исполнителя — все в таком духе.

Пока Александр Добровинский продолжает борьбу на стороне знаменитости — и весьма успешно.

«Произошло событие, к которому я уверенно шел: кассационный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное Таганским судом, по тяжбе латвийского банка с Киркоровым. Дело направлено в Мосгорсуд на новое рассмотрение», — рассказывал правозащитник в середине марта.

Вот только миллионный счет — не единственный долг Филиппа Бедросовича. За начало 2021-го и конец прошлого года исполнителю «прилетели» штрафы за парковку (5000 рублей, 7 штук) и 3 штрафа по 3000 рублей от Московской административной дорожной автоинспекции.

Следующая героиня, Анастасия Волочкова , прошлым летом оказалась в центре очередного скандала. Балерина отправилась на службу в село Дивеево Нижегородской области. Вот только и монастырь, и поселение были закрыты на карантин из-за коронавируса. Королева пуантов и шпагата уверяла, что не знала о статусе места — и всего лишь сфотографировалась и поужинала у знакомых без маски.

Не убедила: танцовщицу дважды наказали за поездку рублем, присудив штрафы в 40 и 20 тысяч рублей. Первый Анастасия закрыла, предварительно проанонсировав продажу знаменитой купели ради оплаты административного нарушения. Но из списка ФССП не пропала: за балериной по-прежнему числится неоплаченный счет на 20 тысяч, а вместе с ними — 48 991 рубль налогов и сборов.

Затяжные проблемы с приставами — у актера Гоши Куценко . На имя актера записана задолженность в 693 207 рублей, исполнительный лист датирован началом 2015 года. Почему артист так долго не платит по счетам? Потому что вины его нет, объясняла представитель Куценко.

Дело в том, что Гоша несколько лет назад попал в ДТП. Второй участник аварии требовал со звезды сцены и экрана больше полумиллиона за ремонт машины — вот и сумма долга. Но суд, по словам агента актера, встал на сторону Гоши и снял с него обвинения. «Это старая и темная история, до сих пор нам непонятная. Напротив, это нам еще должны денег!» — рассказывала директор Куценко. Вот только счет с сайта приставов так и не исчез.

Проблемы на дорогах возникали и у других селебрити — правда, не столь серьезные. Бари Алибасов , например, оштрафован ГИБДД по Нижегородской области на 500 рублей. Счет висит с конца прошлого года, но сейчас продюсеру не до бумажных и финансовых вопросов. Мужчина практически не выходит из медучреждений — то из-за проблем с памятью, то после возлияний, то в результате падения с лестницы. Занят и наследник родителя группы «На-на»: Бари-младший обустраивает для родителя загородный дом стоимостью 58 миллионов рублей.

У коллеги Бари Надежды Бабкиной — аналогичный штраф: 500 рублей от ГИБДД, только в Костромской области. Обычно на такую сумму наказывают за превышение уровня выбросов или шума; за нечитаемые или грязные номерные знаки; за забытые дома права или страховку; за слишком темные стекла; за превышение скорости на 20-40 км/ч и другие нарушения.

В должниках числится и артист «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава . На его имя составлен акт по делу об административном правонарушении от 19.08.2019 из-за проблем с парковкой. Сумма неизвестна — зато интернет-среде известны прошлые беды исполнителя во время вождения. Пару лет назад, по данным «КП», Ираклий задолжал за нарушения ПДД около 17 тысяч рублей, а порядка 10 лет назад отличился по-крупному: по сообщениям прессы, певец с битой в руках напал на водителя иномарки, зацепившего его авто.

«Не без греха» оказались Данила Козловский Катерина Шпица . На них «висят» неоплаченные, по данным сайта, госпошлины без указания сумм. На звезде «Легенды 17» — от лета прошлого года, на Екатерине Анатольевне — парочка с мая и сентября 2018 года.

Еще одна ожидающая оплаты госпошлина — напротив имени Иосифа Пригожина . Вместе с ней — два долга по налогам, сборам и пени. Один — «свежий», январский на 5747 рублей. Второй — меньше и «старше»: на 4900 рублей от апреля позапрошлого года.

Такие суммы для Иосифа — смешное дело. Например, на шоу, где Пригожин инкогнито выступал в костюме ананаса, ему грозили санкции в 10 миллионов рублей, если бы мужчина случайно проболтался об участии в проекте.

Завершает подборку звездных должников один из главных отечественных скандалистов — Никита Джигурда . Его имя нередко фигурирует рядом со словом «штраф»: то за поездку в монастырь (да-да, как и Анастасия Волочкова) шоумен лишается 30 тысяч, то депутаты грозят по суду забрать у Никиты 300 тысяч за оскорбление чувств верующих в новом клипе. Пока же им интересуются приставы из-за долга в 50 тысяч рублей. Основание — «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Недавно в числе звездных неплательщиков засветился Павел Деревянко . В конце декабря актер был должен государству около 60 тысяч транспортного налога. Но об этом и не ведал — новость о задолженности он узнал от журналистов на премьере фильма.

«Я в первый раз слышу. Конечно, все оплачу. Я долги возвращаю железно: за мной вообще не заржавеет. Я не люблю быть должным никому. Спасибо, что сказали: надо срочно оплатить, чтобы не было конфуза, например, не выпустили бы из страны», — отреагировал Павел.