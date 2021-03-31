Узбекский хирург Донийор Чориев получил иск на миллионы рублей за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе . Об этом сообщил главврач клиники Ibatov’s Clinic Нодир Ибатов.

Представители исполнительницы хотят взыскать $172 тысяч (13 млн рублей) за клевету. Врач продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов в Instagram отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни её официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

Как писал NEWS.ru, ранее Лобода опровергла появившиеся слухи, что находится в Узбекистане, где делает себе ринопластику у местного пластического хирурга.