Асмус ответила хейтерам после сложного спортивного элемента

Актриса Кристина Асмус расстроилась из-за подписчиков, заподозривших ее в обмане.

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Накануне Асмус опубликовала видео гимнастической тренировки, во время которой она сделала сальто. Поклонники и коллеги по цеху восхитились спортивными навыками Кристины, а некоторые подписчики усомнились, что она выполнила элемент самостоятельно, без «помощи» дублера или монтажа.

Как оказалось, такие подозрения серьезно расстроили актрису. В новой публикации она напомнила, что она является мастером спорта по спортивной гимнастике, и занималась ею 10 лет.

«Но бросила аж 17 лет назад. В спортивный зал не хожу и сальто не делала несколько лет)))) Но оно как-то само всё помнится и делается)))» - написала Асмус.

Как сообщал «Рамблер», ранее Асмус ответила в инстаграме на вопросы своих читателей. Она рассказала, что самым популярным оказался вопрос о том, в каких отношениях она состоит с Харламовым в настоящее время.