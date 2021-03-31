Ходченковой назначили операцию из-за полета на МКС

«Московский комсомолец» рассказал , что актрисе Светлане Ходченковой, возможно, сделают операцию ради съемок на Международной космической станции.

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Как писал «Рамблер», в сентябре прошлого года Роскосмос анонсировал съемки фильма «Вызов» - совместного проекта госкорпорации, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

Сообщалось, что снимать фильм будут на Международной космической станции осенью 2021 года: на МКС отправят одну актрису, отобранную конкурсом и медкомиссией.

В начале марта было отобрано 20 кандидаток, которые лучше остальных прочли «Письмо Татьяны к Онегину» (среди них есть как известные актрисы, так и женщины других профессий). Теперь их проверяют медики Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Некоторых претенденток уже отсеяли по состоянию здоровья, в основном из-за проблем со зрением и лор-органами.

По данным «МК», одной из фавориток отбора стала Светлана Ходченкова, но врачи отправили ее на ЛОР-операцию.