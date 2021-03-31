Ходченковой назначили операцию из-за полета на МКС

«Московский комсомолец» рассказал
, что актрисе Светлане Ходченковой, возможно, сделают операцию ради съемок на Международной космической станции.
Как писал «Рамблер», в сентябре прошлого года Роскосмос
анонсировал съемки фильма «Вызов» - совместного проекта госкорпорации, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.
Сообщалось, что снимать фильм будут на Международной космической станции осенью 2021 года: на МКС отправят одну актрису, отобранную конкурсом и медкомиссией.
В начале марта было отобрано 20 кандидаток, которые лучше остальных прочли «Письмо Татьяны к Онегину» (среди них есть как известные актрисы, так и женщины других профессий). Теперь их проверяют медики Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
.
Некоторых претенденток уже отсеяли по состоянию здоровья, в основном из-за проблем со зрением и лор-органами.
По данным «МК», одной из фавориток отбора стала Светлана Ходченкова, но врачи отправили ее на ЛОР-операцию.
Какая именно операция потребовалось актрисе, не раскрывается. Специалисты заявили «МК», что речь может идти об удалении гланд, аденоидов или лечении хронического гайморита.