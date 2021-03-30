Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова сравнила мужчин с консервной банкой, за которой может скрываться «протухший продукт».

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По словам Сябитовой, привычка «любить глазами» может сыграть с женщинами злую шутку, ведь «ориентироваться только на упаковку» - нельзя.

«Мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей», - написала Сябитова в Instagram.

Телесваха посоветовала женщинам относиться к мужчинам как к консервной банке, не стремиться к «идеальности внешних форм», а смотреть на то, что скрыто внутри.