«Карма»: Стриженову раскритиковали за видео из больницы

В кадре Стриженова позирует на больничной койке. Она предстала перед поклонниками без макияжа. В ролике знаменитость поведала, что только недавно отошла от наркоза, а также поблагодарила коллег и поклонников, которые желают ей скорейшего выздоровления. Что касается травмы, то телеведущая добавила, что у неё перелом был «сложный», из-за чего потребовалось серьёзное хирургическое вмешательство.