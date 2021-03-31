«Карма»: Стриженову раскритиковали за видео из больницы

В комментариях под видео, которое собрало больше 99 тысяч просмотров за два часа, поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Многие пообещали, что будут молиться за ей здоровье. Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал Стриженову за аспекты её профессии. В частности, юзеры припомнили ей, что в одной из передач телеведущая насмехалась над президентом США Джо Байденом
, который оступился, поднимаясь по трапу самолёта. Кроме того, часть пользователей решила, что знаменитость применила специальные фильтры, чтобы хорошо выглядеть в кадре.