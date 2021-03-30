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Ведущий Первого канала заявил в прокуратуру на Моргенштерна

News.ru
1 час назад
Журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.
Ведущий Первого канала заявил в прокуратуру на Моргенштерна
Фото: morgen_shtern/instagram.commorgen_shtern/instagram.com
В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео «рэпера» Алишера Валеева ака Моргенштерн. <...> Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал, — написал Осташко в Instagram.
Он предложил своим подписчикам устроить своеобразный флешмоб: на YouTube-канале «Политическая Россия — PolitRussia» под роликом о Моргенштерне Осташко выложил шаблон для заявления в прокуратуру, который журналист предложил заполнить всем желающим и отправить в ведомство.
Чем больше будет заявлений, тем быстрее и эффективнее прокуратура отреагирует на наши справедливые требования прекратить транслировать эту мерзость по ТВ и в Интернете, — отметил ведущий.
Ранее с критикой действий Моргенштерна выступил боксёр Денис Лебедев. Он назвал рэпера отбросом общества. Боец ММА Александр Шлеменко также нелестно высказался о музыканте, назвав его бесом. Не остался в стороне и экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который в сторис Instagram призвал «чистить эту грязь с экранов».
Как писал NEWS.ru, Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна. 23-летний музыкант будет директором по работе с молодёжью. Эту должность в кредитной организации придумали специально для него. Позже в банке признали, что новость о приёме на работу Моргенштерна расколола общество. Тем не менее было решено продолжить сотрудничество с исполнителем.
Шоу-бизнес,Руслан Осташко,Хабиб Нурмагомедов,Денис Лебедев,Александр Шлеменко,Альфа-банк,Генпрокуратура РФ,
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