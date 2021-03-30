Ведущий Первого канала заявил в прокуратуру на Моргенштерна

Он предложил своим подписчикам устроить своеобразный флешмоб: на YouTube-канале «Политическая Россия — PolitRussia» под роликом о Моргенштерне Осташко выложил шаблон для заявления в прокуратуру, который журналист предложил заполнить всем желающим и отправить в ведомство.

Чем больше будет заявлений, тем быстрее и эффективнее прокуратура отреагирует на наши справедливые требования прекратить транслировать эту мерзость по ТВ и в Интернете, — отметил ведущий.