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Вдове Андрея Мягкова собирают деньги на жизнь

Russian Teleweekиещё 1
41 минуту назад
Анастасия Вознесенская вошла в число подопечных благотворительного фонда.
Вдове Андрея Мягкова собирают деньги на жизнь
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Известный актер Андрей Мягков умер 18 февраля нынешнего года от сердечного приступа. Скорую вызвала его супруга Анастасия Вознесенская, но медики не успели.
Известно, что у Мягкова и Вознесенской не было детей. Талантливый актер полностью взял на себя заботу о своей любимой супруге после ее инсульта. Он оставил сцену, посвятив себя домашним хлопотам.
Звездная семья никогда не жаловалась на материальное положение и ничего не просила. Мягков утверждал, что им всего хватает, а отсутствие детей с лихвой компенсируется наличием племянников, которые о них не забывают.
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото: Global Look Press.
После смерти Мягкова, Воскресенская осталась совсем одна. И хотя кто-то из родственников высказывался, что 77-летняя актриса находится под постоянным присмотром и не бедствует, на самом деле, похоже, она стеснена в средствах.
По крайней мере, имя Анастасии Вознесенской есть в списках благотворительного фонда “Артист”, собирающего деньги для оказавшихся в тяжелом материальном положении ветеранов театра.
На днях популярными актерами был запущен флешмоб #мояперваярольвтеатре, ставящий своей задачей привлечение внимание россиян творческих профессий к финансовым трудностям их коллег.
Шоу-бизнес,Анастасия Вознесенская,Андрей Мягков,
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