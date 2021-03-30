Вдове Андрея Мягкова собирают деньги на жизнь

Анастасия Вознесенская вошла в число подопечных благотворительного фонда.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Известный актер Андрей Мягков умер 18 февраля нынешнего года от сердечного приступа. Скорую вызвала его супруга Анастасия Вознесенская, но медики не успели.

Известно, что у Мягкова и Вознесенской не было детей. Талантливый актер полностью взял на себя заботу о своей любимой супруге после ее инсульта. Он оставил сцену, посвятив себя домашним хлопотам.

Звездная семья никогда не жаловалась на материальное положение и ничего не просила. Мягков утверждал, что им всего хватает, а отсутствие детей с лихвой компенсируется наличием племянников, которые о них не забывают.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото: Global Look Press.

После смерти Мягкова, Воскресенская осталась совсем одна. И хотя кто-то из родственников высказывался, что 77-летняя актриса находится под постоянным присмотром и не бедствует, на самом деле, похоже, она стеснена в средствах.

По крайней мере, имя Анастасии Вознесенской есть в списках благотворительного фонда “Артист”, собирающего деньги для оказавшихся в тяжелом материальном положении ветеранов театра.