«Протухший продукт»: мужчины напомнили Сябитовой консервы

Телеведущая и популярная сваха Роза Сябитова
порекомендовала относиться к выбору мужа как к покупке консервов, об этом она
рассказала в своем Instagram
.
По мнению телеведущей, внешние данные мужчин не должны стать основной причиной для замужества, ведь на поверку даже самый красивый человек может оказаться «полным паразитом и моральным уродом».
«Ведь всем известно, что упаковка может быть без единого внешнего изъяна, но сроки ее годности будут сильно просрочены и в ней окажется протухший продукт», - пишет Сябитова.
Сваха отметила, что при этом внешне на первый взгляд малопривлекательный мужчина может к сорока годам оказаться «большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей».
Поэтому Сябитова и призвала более тщательно и трезво оценивать внутренние качества кандидата в мужья, а не хватать «первую попавшуюся вам в руки банку», уточняет телеканал "360
". Для того, чтобы сделать правильный выбор, присматриваться к избраннику, по мнению свахи, нужно не менее года.
Большинство подписчиков с телеведущей согласились, отметив, что всегда следуют ее советам и действительно счастливы в семейной жизни.
«Роза, полностью с вами согласна. Я недавно в третий раз вышла замуж и в этот раз подошла к выбору мужа очень продуманно , не спеша, проверяла все и рассматривала под микроскопом . В общем очень удачный брак у нас мы оба счастливы!», - пишет россиянка.
Нашлись и те, кто припомнил Сябитовой ее собственный неудачный опыт личных отношений и порекомендовал не давать глупых советов, а помочь хотя бы своим детям найти достойного спутника.
«Интересно, как выбирала Роза ваша дочь, по любви или по вашему выбору, Дайте ей свободу выбора, оставьте детей самим выбирать, у самой жизнь не сложилась, дайте нормальной жизни детям», - пишут поклонники.