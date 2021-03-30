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Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая

ТАССиещё 3
1 час назад
Представительница России на международном конкурсе "Евровидение" Манижа выступит в первом полуфинале смотра 18 мая. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса во вторник.
Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным директором "Евровидения", - отметили организаторы.
Маниже предстоит выступить под номером три. Вместе с нею в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.
65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").
Шоу-бизнес,Россия,
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