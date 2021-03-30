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Подольская публично покормила ребенка грудью

Vse42.ru
16 минут назад
Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская поделилась фотографией, на которой кормила грудью маленького сына.
Подольская публично покормила ребенка грудью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наталья Подольская в официальном Instagram-аккаунте опубликовала необычный снимок. Артистка продемонстрировала поклонникам, как проходила подготовка к вечеринке по случаю празднования дня рождения ее супруга – Владимира Преснякова.
На фотографии певица запечатлена в кресле парикмахера с новой прической по случаю торжества. Подольской сделали туго стянутую косу. При этом на руках у артистки был маленький сын, которого она кормила в этот момент грудью. Малыш отражался в зеркале, находившемся перед креслом.
Отметим, что кадр был выставлен на всеобщее обозрение многомиллионной аудитории подписчиков в сторис. Из-за этого реакцию пользователей Сети на данный снимок узнать невозможно. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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