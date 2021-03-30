Подольская публично покормила ребенка грудью

Наталья Подольская в официальном Instagram-аккаунте опубликовала необычный снимок. Артистка продемонстрировала поклонникам, как проходила подготовка к вечеринке по случаю празднования дня рождения ее супруга – Владимира Преснякова.

На фотографии певица запечатлена в кресле парикмахера с новой прической по случаю торжества. Подольской сделали туго стянутую косу. При этом на руках у артистки был маленький сын, которого она кормила в этот момент грудью. Малыш отражался в зеркале, находившемся перед креслом.