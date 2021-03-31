Хью Грант потерял 20 миллионов долларов из-за скандала

В 1995 году Хью Гранта за непристойности в общественном месте арестовали вместе с чернокожей проституткой. Это дорого ему обошлось – он потерял репутацию и гонорар. Ему предлагали отличную роль в легендарном фильме «Лжец, лжец», которая в итоге досталась Джиму Керри. Вместе с гонораром в 20 миллионов долларов.